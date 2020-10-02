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Spor, Futbol

Gaziantep FK Amedej Vetrih'i transfer etti

Gaziantep Futbol Kulübü, Sloven orta saha oyuncusu Amedej Vetrih'i kadrosuna kattı.

Kerem Kocalar   | 02.10.2020
Gaziantep FK Amedej Vetrih'i transfer etti

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Amedej Vetrih’e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun bonservisiyle transfer edildiği ve anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olduğu öğrenildi.


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