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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor sahasında galip

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Volkan Kaşik   | 03.10.2020
Yeni Malatyaspor sahasında galip Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

10. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Karim Hafez'in uzun mesafeli pasında topu kontrol eden Tetteh, ceza sahasına girdi. Kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Tetteh, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

14. dakikada sağ taraftan kazanılan korneri kullanan Cueva'nın ceza sahasına gönderdiği topa Lukoki vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

39. dakikada Karim Hafez'in uzun mesafeli pasında sol kanatta topla buluşan Tetteh, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Cueva'nın sağ taraftan kullandığı kornerde top, Semih Kaya'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Boffin uzaklaştırdı.

52. dakikada Cueva'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Tetteh'in bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Boffin topu uzaklaştırdı.

56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sidney Sam'in ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

57. dakikada Tetteh'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, top yandan auta gitti.

61. dakikada Cueva'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasında iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

76. dakikada Zeki Yavru'nun orta sahadan pasında topla buluşan Tetteh'in vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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