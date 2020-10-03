İstanbul
Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Göztepe 0-0 berabere kaldı.
8. dakikada Visca'nın sağdan yaptığı ortada, ceza yayı önünde topla buluşan Ponck'un yerden sert şutunda top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.
32. dakikada Aleksic'in soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Ponck'un uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten farklı şekilde dışarı gitti.
33. dakikada sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın içeriye çıkardığı ve penaltı noktası üzerindeki Demba Ba'nın dokunamadığı top sol çaprazdaki Mete Kaan Demir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Atınç Nukan çizgi üzerinden kafayla topu çıkartarak gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısını golsüz berabere sona erdi.
İkinci yarı
53. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
56. dakikada Crivelli'nin sağ kanattan yerden ortasına, arka direkte topla buluşan Mete Kaan Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
66. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzak mesafeden çektiği sert şutta, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın son anda müdahale ettiği top yandan kornere gitti.
Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve müsabaka 0-0 berabere bitti.
Medipol Başakşehir'de kötü gidiş devam ediyor
Ligin ilk 3 haftasında sırasıyla Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakaları kaybeden turuncu-lacivertli takım, 4. hafta maçında Göztepe'yi konuk etti.
Karşılaşmada daha etkili bir mücadele ortaya koymasına rağmen skor üretmeyi başaramayan Medipol Başakşehir, sahasında bir puana razı oldu.
Ligin son şampiyonu Medipol Başakşehir böylece ilk 4 hafta sonunda hanesine bir puan yazdırırken, Göztepe ise puanını 6'ya çıkardı.
Bu sezon golü yok
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4. karşılaşmada da gol atmayı başaramadı.
Ligin ilk üç haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla mağlup olan turuncu-lacivertli ekip, Göztepe ile golsüz berabere kaldı.
Göztepe'den üst üste 3. beraberlik
Süper Lig'de sezona Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan Göztepe, sonraki üç maçında rakipleriyle yenişemedi.
İzmir ekibi, ligdeki son 3 maçında Yeni Malatyaspor ile 1-1, Gaziantep FK ile 2-2 ve Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.