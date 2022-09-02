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Spor, Futbol

Ligde kalesini gole kapatan Konyasporlu Sehic motivasyonunu 'takıma' bağlıyor

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor'da 4 haftadır kalesini gole kapatan İbrahim Sehic, takım oyunuyla ligde zirveyi hedeflediklerini bildirdi.

Abdullah Doğan   | 02.09.2022
Ligde kalesini gole kapatan Konyasporlu Sehic motivasyonunu 'takıma' bağlıyor Fotoğraf: Serhat Çetinkaya / AA

Konya

Konyaspor'da üçüncü sezonunu geçiren 33 yaşındaki takım kaptanı Sehic, AA muhabirine, lige iyi başlangıç yaptıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda elendikleri Vaduz maçının ardından moral bozukluğu yaşadıklarını dile getiren tecrübeli kaleci Sehic, "Bunun üzerinden gelmek biraz zaman aldı. Daha sonra ligde aldığımız galibiyetlerle bunu atlattık. Her şeyden önce iyi bir atmosfere sahibiz. Kötü zamanı atlattık ve aramıza katılan yeni oyuncular da adaptasyon sürecini tamamladı." ifadelerini kullandı.

Sehic, geçen sezonun son maçlarında da kalesinde en az gol gören takımlardan biri olduklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu sene de üst sıraları zorlamak istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için de kalemizde gol görmememiz gerekiyor. Bunu sadece kaleciyle değil takım arkadaşlarımın eforuyla gerçekleştiriyoruz. Kazandığımız sürece gol yemeyi önemsemiyorum, önemli olan takımın başarısı. Hedefimiz, geçen sezondan daha iyi performans sergileyip ligin tepesinde yer almak. En azından 3'üncü bitirmek. Ligi daha iyi bir noktada da bitirebiliriz."

"Bu sezon beklenti daha yüksek"

Sehic, Konyaspor'a geldiği ilk sezonun (2020-2021) kolay geçmediğini, sakatlıklarla boğuştuklarını anlattı.

Geçen sezonu (2021-2022) iyi noktada tamamladıklarına işaret eden Sehic, "Taraftarlarımız da stadı doldurdu, desteklediler. Sezonu üçüncü bitirdik ve bu hiç de kolay değil. Bu sezon beklenti daha yüksek, taraftarımız bizden başarı bekliyor. Hocamız bize güveniyor. Üst sıraları zorlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arkadaşlarını başarıyla motive ediyor

Sehic, takımdaki birlik ve beraberlik kadar çalışmanın da önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her günü ve antrenmanı gelişimim için fırsat olarak görüyorum. Aynı şekilde arkadaşlarımı bu konuda yönlendirip motive ediyorum. Kaptan olarak en önemli görevlerimden biri, arkadaşlarımın maksimum seviyeye ulaşması ve onları en iyi şekilde motive etmek. Çünkü bu takım ve şehrimiz başarıyı hak ediyor."

Baraj kuran arkadaşlarına "zıpla lütfen" direktifi

Bir maçta baraj kuran arkadaşlarına yönelik, "zıpla lütfen" diye seslendiği görüntülerin dikkati çektiğinin hatırlatılması üzerine Sehic, "Her zaman böyle kibar değilim. Birçok maçta arkadaşlara geri dönmeleri için ve konsantrasyonlarını sağlamak için bağırıyorum. Sadece bir maçta barajı kurarken 'zıpla lütfen' diye bağırmış olabilirim." diye konuştu.

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