Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Konya
Karşılaşmanın 17. dakikasında, Prip'in pasında topla buluşan Tunahan Taşçı'nın şutu az farkla yandan dışarıya çıktı.
41. dakikada N'dao'nun pasında topla buluşan Prip'in ceza sahasından sert şutunu kaleci Onur Can Özdemir kornere çeldi.
45+2'de Konyaspor penaltı kazandı. N'dao'nun ortasında, ceza sahası içinde Ulaş Zengin'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR'a çağrılan hakem Ozan Ergün, penaltı noktasını gösterdi.
45+5'te penaltıda topun başına geçen Umut Nayir'in vuruşu yandan dışarıya çıktı.
65. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan N'dao'nun ortasına yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
76. dakikada Pedrinho'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan N'dao'nun sert şutu yandan dışarıya çıktı.
83. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Umut Nayir'in ceza sahası içerisinden pasında topa gelişine vuran Melih İbrahimoğlu'nun şutu ağlarla buluştu: 2-0.
90+2'de Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Melih İbrahimoğlu'nun kullandığı kornerde topa yükselen Clausic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
Karşılaşmayı TÜMOSAN Konyaspor 3-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.