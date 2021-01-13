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Spor, Futbol

Konyaspor kupada adını çeyrek finale yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Basir Gülüm   | 13.01.2021
Konyaspor kupada adını çeyrek finale yazdırdı

Konya

11. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışı sonrasında, ceza sahası içinde topu önünde bulan Anicic'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

26. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Güray Vural'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

39. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan topla ilerleyen Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasının yan çizgisinden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

44. dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

45+1. dakikada Skubic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti. 

68. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Daci'nin vuruşunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu oyun alanına gönderdi. Pozisyonun devamında Cikalleshi'nin pasına hareketlenen Musa Çağıran'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 

77. dakikada Mirallas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

82. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu kornere çeldi.

90+4. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Ceza sahası içindeki karambolden faydalanan Kubilay Aktaş'ın kafayla indirdiği topa, Muhammet Demir'in röveşata vuruşla ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan İttifak Holding Konyaspor kupada çeyrek finale adını yazdırdı.

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