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Spor, Futbol

Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Basir Gülüm   | 05.05.2020
Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Konya

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Hijyenle ilgili tüm uyarıların dikkate alındığı idman, denge ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı.

Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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