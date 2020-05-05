Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Konya
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Hijyenle ilgili tüm uyarıların dikkate alındığı idman, denge ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı.
Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.