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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Türkiye'de okullar böyle açıldı Hepimizin sorumluluk bilinciyle ve çocuk sevgisiyle

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, dün anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan öğrencilerin görüntülerinin yer aldığı videoda "Türkiye'de okullar böyle açıldı. Herkesin dikkatiyle, ilgisiyle, hepimizin sorumluluk bilinciyle ve çocuk sevgisiyle" dedi.

Yıldız Aktaş   | 22.09.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Türkiye'de okullar böyle açıldı Hepimizin sorumluluk bilinciyle ve çocuk sevgisiyle

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan öğrencilerin görüntülerinin yer aldığı video paylaştı.

Twitter hesabından dün başlayan yüz yüze eğitime ilişkin video paylaşımında bulunan Selçuk, "Türkiye'de okullar böyle açıldı. Herkesin dikkatiyle, herkesin ilgisiyle, hepimizin sorumluluk bilinciyle ve çocuk sevgisiyle..." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan öğrencilerin görüntülerinin yer aldığı videoda, öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uyarak sınıflarına girdiği, sıralarına oturduğu, maske taktığı ve dezenfektan kullandığı görüldü.


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