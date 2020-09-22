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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 682'ye yükseldi

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 artarak 8 bin 682'ye yükseldi.

Ali Semerci   | 22.09.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 682'ye yükseldi

İstanbul

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 artarak 8 bin 682'ye yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte ülke genelinde 57 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 724 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 682'ye, vaka sayısı da 327 bin 580'e çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 3 bin 682 artışla 261 bin 757'ye ulaştı.

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