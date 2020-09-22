Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 682'ye yükseldi
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 artarak 8 bin 682'ye yükseldi.
İstanbul
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 artarak 8 bin 682'ye yükseldi.
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte ülke genelinde 57 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 724 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 682'ye, vaka sayısı da 327 bin 580'e çıktı.
Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 3 bin 682 artışla 261 bin 757'ye ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.