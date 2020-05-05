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Spor, Futbol

TFF Başkanı Özdemir, yarın video konferans aracılığıyla basın mensuplarıyla bir araya gelecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle ilgili yarın video konferans aracılığıyla basın mensuplarına açıklamada bulunacak.

Emre Doğan   | 05.05.2020
TFF Başkanı Özdemir, yarın video konferans aracılığıyla basın mensuplarıyla bir araya gelecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF)  yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısının ardından Nihat Özdemir'in basın mensupları ile bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü yapılacak TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından video konferans aracılığıyla basın mensupları ile bir araya gelecek. Yeni tip koronavirüs salgını süreciyle ilgili saat 14.00'te açıklamalarda bulunacak olan Nihat Özdemir, daha sonra da gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularına yanıt verecek."

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