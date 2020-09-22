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Türkiye, Koronavirüs

Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ömer Faruk Salman   | 22.09.2020
Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Dün akşam halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiğini ifade eden Gürbüz, "Şu an durumum gayet iyi. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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