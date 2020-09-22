Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
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Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Dün akşam halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiğini ifade eden Gürbüz, "Şu an durumum gayet iyi. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.