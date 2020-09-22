West Ham United'da 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
West Ham United'da teknik direktör David ve 2 futbolcu, koronavirüse yakalandı.
Ankara
İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'da teknik direktör David Moyes ve 2 futbolcu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 57 yaşındaki Moyes'in yanı sıra 23 yaşındaki stoper Issa Diop ve 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Josh Cullen'in Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Üçünün de hastalık belirtisi göstermediği ve protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.