Euro
8.99
Dolar
7.67
BIST 100
1,096.16
Altın
1,902.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Lejla Biogradlija   | 22.09.2020
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 31 milyon 656 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 972 bine, iyileşenlerin sayısı 23 milyon 256 bine ulaştı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 59 bin, Hindistan'da 5 milyon 639 bin, Brezilya'da 4 milyon 566 bin, Rusya'da 1 milyon 115 bine çıktı.

Avrupa Birliği (AB) Zirvesi, ekibinden bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkan AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1-2 Ekim'e ertelendi.

İngiltere'de 1 Ekim'den itibaren spor organizasyonlarına taraftarın alınması konusunda önceden alınan karar, ülke genelinde yükselen vakalar nedeniyle rafa kalktı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise salgında "tehlikeli bir dönüm noktasına ulaşıldığını" belirterek, bar ve restoranların 22.00'de kapanması talimatı verip evden çalışmaya devam edilmesini istedi. Ülkede ayrıca maske takma zorunluluğu perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektörü için de geçerli kılınırken, düğün törenlerine katılacak kişi sayısı 30'dan 15'e düşürüldü.

Çin ilaç şirketi CanSino'nun potansiyel Kovid-19 aşısı, Rusya'da insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.

Endonezya hükümeti, salgın nedeniyle bu yıl ekonomide yüzde 1,7 daralma bekliyor.

Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Flamengo, 7 oyuncusunda Kovid-19 tespit edilmesine rağmen Libertadores Kupası'nda maça çıkacak.

Myanmar'da hükümet, yeni salgın kısıtlamaları kapsamında, gazeteciler de dahil tüm özel işletme personelinin evden çalışmasını talep etti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hükümetin Kovid-19 ile mücadelede acil durum fonlarını daha etkin kullanmak ve düzeni korumak amacıyla olağanüstü hali bir yıl daha uzattığını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 10 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 300 bini geçti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 682'ye yükseldi

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Afrika Birliğinden dünyaya 'faizleri askıya alın' çağrısı

Beyaz Saray Sözcüsü'nden Çin Devlet Başkanı'nın BM'deki ABD eleştirisine yanıt

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 300 bini geçti

İtalya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 300 bini geçti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 682'ye yükseldi

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 682'ye yükseldi