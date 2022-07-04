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Spor, Futbol

Konyaspor, forvet oyuncusu Muhammet Demir'i transfer etti

Melike Keskin   | 04.07.2022
Konyaspor, forvet oyuncusu Muhammet Demir'i transfer etti

Konya

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, en son Gaziantep FK'de forma giyen Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleşen imza töreninde Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Demir'in, Bursaspor alt yapısında yetiştiği, Süper Lig’de son olarak Gaziantep FK kadrosunda yer aldığı, 2021-2022 sezonunda Gaziantep FK formasıyla 6 gol attığı belirtildi.

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