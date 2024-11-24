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Spor, Futbol

Konyaspor evinde Hatayspor ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Basir Gülüm  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Konyaspor evinde Hatayspor ile berabere kaldı Fotoğraf: Serhat Çetinkaya - AA

Konya

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamladı.

6. dakikada Fernandes'in sol kanattan sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Guilherme'nin köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Jevtovic kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

22. dakikada Bambgboye'nin ceza sahası içinden vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Konyaspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

72. dakikada Bamgboye'nin ceza alanına ortasında, Aboubakar'ın gelişine yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

90. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Hatayspor'un sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahası içinde oluşan karambolde Aboubakar yaptığı röveşata vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

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