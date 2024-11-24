Net Global Sivasspor ile Kasımpaşa berabere kaldı

Sivas
İlk yarı
8. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Fall'in ortasında Radakovic'in kayarak müdahalesinde kaleye yönelen topu sonda anda çizgi üzerinde Uğur Çiftçi uzaklaştırmayı başardı.
33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Moutoussamy'nin sert şutunda kaleci Gianniotis yerden köşeye giden topu, uzanarak çelmeyi başardı.
37. dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Rodrigues'in derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Koita'nın karşı karşıya pozisyonda şutunda, kalesini terk eden Gianniotis topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Yağış nedeniyle karla kaplanan zemin, stat görevlileri, Sivas Belediyesi ekipleri ve Sivasspor'un alt yapı oyuncuları tarafından temizlendi.
Karşılaşma, saha çizgilerinin yeniden çizilmesinin ardından 18 dakika geç başladı.
İkinci yarı
50. dakikada Sivasspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Gökhan Gül'ün şutunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta çıktı.
63. dakikada Cafu'nun sağ çizgiye inerek yaptığı ortasında, ceza sahasına koşarak giren Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
74. dakikada kaleyi cepheden gören noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah Başsan'ın sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
76. dakikada ceza sahasına giren Brekalo'nun ortasında, arka direkte topla buluşan Ben Ouanes'in kafa şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Sivas'ta yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.