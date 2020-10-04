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Spor

Aytemiz Alanyaspor'dan evinde farklı galibiyet

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor maçını Alanyaspor 6-0 kazandı.

Mustafa Kurt   | 04.10.2020
Aytemiz Alanyaspor'dan evinde farklı galibiyet Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

4. dakikada sol kanatta rakip oyuncudan kazandığı topu Bareiro, Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

18. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası ortasına Davidson'dan önce Hatayspor defansı uzaklaştırmak istedi. Bakasetas, ceza sahası dışında önüne gelen topu, gelişine sert vurarak ağlarla buluşturdu: 1-0

23. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan topla buluşan Efecan Karaca ceza sahası içinde Bareiro'ya çıkardı. Bareiro'nun arka direğe gönderdiği topu Davidson kaleye göndermek istedi. Kaleci Munir'in çıkardığı topu Davidson kafayla ağlarla buluşturdu: 2-0

34. dakikada sağ kanattan Efecan Karaca, topu ceza sahası içindeki Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği topu Bareiro filelerle buluşturdu: 3-0

45+2. dakikada sol kanattan gelişen atakta Moubandje, Davidson ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun ceza sahası solundan çektiği şut ağlarla buluştu: 4-0

61. dakikada orta alanda topla buluşan Salih Uçan, savunmanın arkasına kaçan Bareiro'yu topla buluşturdu. Bareiro kaleci Münir ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Münir ayaklarıyla topu çıkardı. 

67. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 5'e yükseltti. Ceza sahası dışında rakip oyuncudan sıyrılarak sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Davidson'un vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 5-0

71. dakikada sağ kanattan Rayane'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Boupendza'nın vuruşu üstten auta gitti.

77. dakikada Alanyaspor 6. Davidson da 3. golünü attı. Efkan Bekiroğlu'un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Babacar ceza sahasına içine çevirdiği topu Davidson ağlara gönderdi: 6-0 

Karşılaşma Alanyaspor'un 6-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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