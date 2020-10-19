MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçı ertelendi

İstanbul
Süper Lig'in 6. haftasında oynanması gereken MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor Kulübünün A Takım listesindeki Kovid-19 PCR test sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ta belirtilen sayının altına düşmüş olması ve karantina süreleri de dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabaka, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.