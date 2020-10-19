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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 6. haftasında oynanması gereken MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor müsabakasının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 19.10.2020
MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçı ertelendi

İstanbul

Süper Lig'in 6. haftasında oynanması gereken MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor Kulübünün A Takım listesindeki Kovid-19 PCR test sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ta belirtilen sayının altına düşmüş olması ve karantina süreleri de dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabaka, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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