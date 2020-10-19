Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in kiralık sözleşmesi feshedildi

İstanbul
Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan ekibi El İttihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues’in, bonservisini elinde bulunduran kulübü Al İttihad’a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 19, 2020
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/HXGx7DUi92
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues'in, bonservisini elinde bulunduran kulübü El İttihad'a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.