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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in kiralık sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan ekibi El İttihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 19.10.2020
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in kiralık sözleşmesi feshedildi

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan ekibi El İttihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues'in, bonservisini elinde bulunduran kulübü El İttihad'a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır." denildi.

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