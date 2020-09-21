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Spor, Futbol

Fenerbahçe evinde puan kaybetti

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Süha Gür   | 21.09.2020
Fenerbahçe evinde puan kaybetti Fotoğraf: Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı

İstanbul

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşma, 0-0 sona erdi.

9. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün yerden ortasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Thiam'ın dönerek sol ayağıyla zayıf vuruşunda top kaleci Münir'de kaldı.

Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncu Mauricio Lemos (sağda) ile Atakaş Hataysporlu futbolcu Mirkan Aydın (solda) bir pozisyonda mücadele etti. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

45+1. dakikada soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

52. dakikada Lemos'un çok uzak mesafeden sert vuruşunda yerden seken topu kaleci Münir iki hamlede kontrol etti.

64. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası gerisinde topa iyi yükselen Lemos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

65. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan ortasına ön direkte iyi yükselen Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.

71. dakikada Mert Hakan'ın sağ taraftan sol ayağıyla ön direğe ortasında Caner Erkin'in altıpasta müdahalesinde top kalecide kaldı.

85. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Deniz Türüç'ün yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+5. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içinde altıpasın önüne çıkardığı topa Sinan Gümüş ayak soktu. Meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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