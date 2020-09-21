Djokovic Roma Açık'ı kazandı
Roma Açık Tenis Turnuvası'nda dünya 1 numarası Sırp Djokovic, tek erkekler finalinde karşılaştığı 8 numaralı seribaşı Arjantinli rakibi Schwartzman'ı 2-0 yenerek, Roma'da 5. kez mutlu sona ulaştı.
Roma
İtalya'nın başkenti Roma'ate Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Roma Açık Tenis Turnuvası, dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile 8 numaralı seribaşı Arjantinli rakibi Diego Schwartzman'ın karşılaştığı final müsabakasıyla tamamlandı.
Final maçlarını, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde tribünlere alınan yaklaşık 1000 seyirci de takip etti.
Merkez Kort'ta oynanan final mücadelesi 1 saat 53 dakika sürdü.
İlk sete hızlı giriş yaparak, dünya 1 numarasının servisini iki kere kıran Schwartzman, bir ara 3-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı. 3-0'dan toparlanan Djokovic, üst üste 4 oyun kazanarak öne geçti. Son bölüme dengeli girilirken, Djokovic, 12. oyunda bir kez daha servis kırarak, ilk seti aldı 7-5 ile hanesine yazdırdı.
İkinci sette ağırlığını koyan Djokovic, rakibine fazla şans vermedi ve seti 6-3 aldı. Böylece Sırp tenisçi, setlerde durumu 2-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.
Novak Djokovic, bu sonuçla 10. kez final oynadığı Roma Açık'ta 5 yıl aradan sonra bir kez daha ipi göğüslemeyi başardı. Djokovic, bugünkü şampiyonlukla Roma'da 5. kez mutlu sona ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.