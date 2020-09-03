Galatasaray hazırlık maçında Atakaş Hatayspor ile berabere kaldı

İstanbul
Galatasaray ile Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray, Arda Turan'ın 32. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Atakaş Hatayspor, 67. dakikada Gökhan Karadeniz'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.