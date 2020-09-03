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Spor, Futbol

Galatasaray hazırlık maçında Atakaş Hatayspor ile berabere kaldı

Galatasaray ile Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 03.09.2020
Galatasaray hazırlık maçında Atakaş Hatayspor ile berabere kaldı

İstanbul

Galatasaray ile Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray, Arda Turan'ın 32. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Atakaş Hatayspor, 67. dakikada Gökhan Karadeniz'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.

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