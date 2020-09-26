Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,860.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı, yoğun duman nedeniyle 50'ye yakın ev tahliye edildi
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa deplasmanda kaybetti

Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

Salim Taş   | 26.09.2020
Kasımpaşa deplasmanda kaybetti Fotoğraf: Cem Genco / AA

Hatay

Süper Lig'in 3. haftasındaki Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

5. dakikada Atakaş Hatayspor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Diouf'un şutuna Kasımpaşa savunması ayak koyunca, pozisyon kornerle sonuçlandı.

17. dakikada Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Selim Ilgaz, ön direkte topa kafayla vurdu. Savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

25. dakikada ceza sahasında topu alan Yusuf Abidoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

37. dakikada orta sahada topu kapan Varga, ceza sahasına kadar girip kaleciyle karşı karşı kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Munir gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Selim Ilgaz çalımlarla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ramazan iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

57. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Orta sahadan Gökhan Karadeniz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diouf'un sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

80. dakikada sol kanatta Ahmet Oğuz'dan topu alan Boupendza'nın altıpas üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

84. dakikada Carius'un ceza sahası dışından sert şutunda, kalece Munir son anda topu kornere çeldi.

Maçın kalan bölümünde her iki takımın da çabaları skoru değiştirmedi ve Atakaş Hatayspor karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Başbakanı Johnson, Kovid-19'a karşı dünya liderlerini birlik olmaya çağırdı
Hindistan'dan aşı üretiminde tüm insanlığa yardım sözü
İran'da son 24 saatte 172 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Entübe durumdaki babasına hasret kalan yoğun bakım hemşiresinden uyarı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 792 bini aştı

Benzer haberler

Fatih Karagümrük, Fransız futbolcu Yannis Salibur'u transfer etti

Fatih Karagümrük, Fransız futbolcu Yannis Salibur'u transfer etti

İzmir'de beraberlik

Kasımpaşa deplasmanda kaybetti

Galatasaray, Nesine.com ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Galatasaray, Nesine.com ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu
Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda kazandı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda kazandı