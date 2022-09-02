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Spor, Futbol

Konya Büyükşehir Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları sürüyor

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki zemin yenileme çalışmaları kapsamında çim serilmesine başlandığını duyurdu.

Abdullah Doğan   | 02.09.2022
Konya Büyükşehir Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları sürüyor

Konya

Özgökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, stadyumda zeminin deforme olması nedeniyle yenileme çalışmaların 18 Ağustos'ta başladığını hatırlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile yürüttükleri görüşmeler neticesinde zeminin hibrit çimle yenilenmesine karar verildiğini anımsatan Özgökçen, şunları kaydetti:

"Hızlı bir şekilde mevcut zeminin kaldırılmasına başladık. Bugün itibarıyla zemin düzeltme ve tesviye çalışmalarının tamamlanmasıyla, yeni çim rulolarımız stadyuma serilmeye başlanmıştır. En kısa sürede çim serilme ve hibrit çim döşenme işinin bitirilmesiyle zeminimiz maç oynamaya hazır hale gelecektir. Bu zor dönemde bizleri yalnız bırakmayan her hal ve şartta futbol takımına destek veren büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde büyük başarıların en kısa sürede geleceğine de inancım sonsuzdur."


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