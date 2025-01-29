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Spor, Futbol

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic, ilk antrenmanına çıktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic, takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Sercan Küçükşahin  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic, ilk antrenmanına çıktı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Göreve bugün başlayan teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmana oyuncular, ısınma hareketleriyle başladı.

Taraftarların da takip ettiği antrenman, pas ve baskı çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

​​​​​​​Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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