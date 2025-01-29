Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic, ilk antrenmanına çıktı

Kayseri
Sarı-kırmızılı ekip, ligin 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Göreve bugün başlayan teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmana oyuncular, ısınma hareketleriyle başladı.
Taraftarların da takip ettiği antrenman, pas ve baskı çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.