Euro
9.31
Dolar
7.94
BIST 100
1,180.43
Altın
1,908.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Murat Asil   | 15.10.2020
Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kayseri

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim'de sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacak müsabaka öncesi teknik heyet ve futbolculara Kovid 19 testi uygulandı. Test sonucunda bir oyuncunun sonucu pozitif çıktı.

Açıklamada, Kovid 19'a yakalanan oyuncunun tedavisine başlanıldığı bildirildi.

Kayseri temsilcisinde geçen hafta da bir futbolcunun testi pozitif çıkmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa ve Avrupa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti
KKTC Sağlık Bakanı Pilli: Mecbur kalmadıkça virüs vakaları artan Rum tarafına geçmeyin
İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 Kovid-19 vakası açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 1693 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, ekibinde Kovid-19 çıkınca Liderler Zirvesinden ayrıldı

Benzer haberler

Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 1693 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 221 bin 895'e yükseldi

Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Hepsiburada Üst Yöneticisi Emirdağ: Pandemi e-ticarette kadın girişimci sayısını artırdı

Hepsiburada Üst Yöneticisi Emirdağ: Pandemi e-ticarette kadın girişimci sayısını artırdı
Kalp ve tansiyon hastası 95 yaşındaki Fatma nine Kovid-19'u yendi

Kalp ve tansiyon hastası 95 yaşındaki Fatma nine Kovid-19'u yendi