Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kayseri
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim'de sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacak müsabaka öncesi teknik heyet ve futbolculara Kovid 19 testi uygulandı. Test sonucunda bir oyuncunun sonucu pozitif çıktı.
Açıklamada, Kovid 19'a yakalanan oyuncunun tedavisine başlanıldığı bildirildi.
Kayseri temsilcisinde geçen hafta da bir futbolcunun testi pozitif çıkmıştı.
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