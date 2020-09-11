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Spor, Futbol

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'dan forvet transferi müjdesi

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, kadrolarına bir forvet takviyesi yapacaklarını, görüştükleri oyuncu ile anlaşma sağlandığı takdirde önümüzdeki hafta Kayseri'ye gelmesini beklediklerini söyledi.

Murat Asil   | 11.09.2020
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'dan forvet transferi müjdesi

Kayseri

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin kulüplerini ziyaretinde açıklamalarda bulunan Gözbaşı, Özhaseki ve şehri yönetenlerin desteklerini yanlarında hissettiklerini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kısıtlı limitlerle ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını aktaran Gözbaşı, şunları kaydetti:

"İlk maçımız öncesi sizlerin burada olması bizim için çok anlamlı. Zor günler yaşadık, yaşamaya devam ettik. Özellikle transfer döneminde harcama limitimizin çok kısıtlı olması bizi oldukça zorladı. O limite göre bir oyuncu transfer etmek durumundaydık. Fakat sayın Bakanım sizlerin desteği, benim kişisel katkılarımla elimizden geldiğince imkanlar dahilinde teknik heyetin uygun gördüğü oyuncuları almaya gayret ettik. Taraftarın gece gündüz 'forvet istiyoruz, forvet istiyoruz' talebi var. Beklentiye sokmak istemiyorum ama belki yarın gelecek, belki haftaya gelecek. İlk maçta göremeyebiliriz ama bizim takımımızda bu pozisyonda oynayacak oyuncular var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, bu sezon rahat maçlar izlemek istiyoruz."

Kayserispor'u uluslararası bir marka yapma yolunda ilerlediklerini anlatan Gözbaşı, "Burası Kayseri'nin en büyük markası. Yaptığımız transferlerle İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinde anında kulübümüzün adı geçti ve sadece yurt içinde değil yurt dışında da isminin geçtiği kulüp haline geldi. Oyuncuların gelmekten korktuğu, kredibilitesinin düşük olduğu bir kulüpten, yolunu ayırmak isteyen futbolcuların kalmayı tercih ettiği kulüp haline geldik. " diye konuştu.

Gaziantepli bir firma ile yeni sponsorluk anlaşması yaptıklarını, Kayserili firmalardan da bu desteği beklediklerini vurgulayan Gözbaşı, şöyle devam etti:

"Geçmişten gelen sorunlar tahmin ediyorum ki yaklaşık 1,5 yıl daha devam edecek gibi gözüküyor. Dün yine son anda transferde bir sıkıntı oldu ama bugün onu çözüyoruz. Ödemelerini yaptık. Bu hafta oynayacağımız maçta takımıma başarılar diyorum. Benim 60 gün yasağım var. Yanlarında olamayacağım. Sahada adam öldürmedim ama böyle bir yasağa maruz kaldım. Bunu da tecrübe edeceğim, başkanlıkla ilgili öğreneceğim bu da varmış. Şehrin, firmalarımızın desteğini bekliyorum. Kayseri'deki firmalara sitem etmiştim, hala devam ediyorum. Formamıza sırt sponsoru aldık. Gaziantep'ten bir firma aldı. Kendileri bizim medya görünürlüğünün uluslararası görünüme geldiğini görerek sırt ve antrenman sponsorumuz olmuştur. Kayserili firmalara örnek olmasını diliyorum."

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