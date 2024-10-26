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Spor, Futbol

Kayserispor 12 maç sonra kazandı

Trendyol Süper Lig'de 12 maçtır 3 puana hasret kalan Bellona Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.

Mustafa Ünal Uysal, Sercan Küçükşahin  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Kayserispor 12 maç sonra kazandı Fotoğraf: Serkan Avci / AA

Mersin

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bellona Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

1. dakikada Rui Pedro'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Rivas'ın plase vuruşunu, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağa sahip oldu.

2. dakikada Hatayspor'un kullandığı kornerde altıpas içerisinde topu önünde bulan Diack, pasını Calvo'ya verdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Calvo'nun ikinci vuruşunda ise meşin yuvarlak auta gitti.

32. dakikada Cardoso sol kanattan ceza sahasına girerek topu, penaltı noktasındaki Nazon'a çıkardı. Kale önünde oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kornere gönderdi.

43. dakikada Kayserispor etkili geldi. Sağ kanatta Cardoso'nun ortasında, arka direkteki Hasan Ali Kaldırım topu ceza sahasında Nazon'a indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu çıkartarak gole izin vermedi.

77. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Kilama'nın geri pasında araya giren Mane'nin sol kanattan içeriye gönderdiği topa Bahoken hareketlendi. Bahoken meşin yuvarlağı müsait durumdaki Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu.

79. dakikada sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.

Karşılaşma Bellona Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor 12 maç sonra kazandı

Son olarak geçen sezonun 34. haftasında teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde deplasmanda Pendikspor'u 2-1 yenen Kayseri temsilcisi, o günden sonra 3 puana hasret kaldı.

Burak Yılmaz'ın görevinden ayrılmasından sonra takımın başına geçen genç teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde 2 hafta berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puana ulaştı.

Bu arada maç öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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