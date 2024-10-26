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Spor

Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 3 Kasım'da Antalya'da yapılacak

Yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 3 Kasım Pazar günü Antalya'da yapılacak.

Sinan Özmüş  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 3 Kasım'da Antalya'da yapılacak

Antalya

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği himayesinde ve Fraport TAV ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yapılacak güç, irade ve mücadeleyi tamamlama odaklı bir organizasyon olan Ironman Türkiye yarışlarına, bu yıl 78 ülkeden 2 binin üzerinde sporcu katılacak.

Yarışa, Kadriye Beachpark'tan saat 08.00'de yüzmeyle başlayacak sporcular, daha sonra 90 kilometrelik bisiklet parkurunda pedal çevirecek, son olarak 21 kilometre koşu parkurunu da geçerek The Land of Legends'te mücadeleyi tamamlayacak.

Ironman 70.3 Türkiye lisans sahibi Özgür Emeklioğlu, Ironman 70.3 Türkiye'nin 10'uncu yılına ulaştıklarını belirterek, bu etkinliği böyle güzel bir lokasyonda düzenlemeye devam etmekten gurur duyduklarını dile getirdi.

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