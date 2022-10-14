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Spor, Futbol

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın lider Adana Demirspor'u konuk edecek.

Emre Doğan   | 14.10.2022
Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak

İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 9 mücadelede dörder galibiyet ve yenilgiyle, bir beraberlik yaşayan Kasımpaşa, haftaya 13 puanla 9. sırada girdi.

Ligin zirvesinde bulunan Adana Demirspor ise 6 maçtır yenilmiyor. Yaptığı karşılaşmaların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlup ayrılan Adana temsilcisi, hanesine 18 puan yazdırdı.

Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Valentin Eysseric ile sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ve Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde topladığı 18 puan ve averajla lider durumda bulunan Akdeniz ekibi, 13 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon Kasımpaşa ile oynadığı maçların ilkinde 0-0 berabere kalmış, ikinci karşılaşmada rakibine 4-0 mağlup olmuştu.

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