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Spor, Futbol

Kasımpaşa Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Emre Doğan   | 22.10.2021
Kasımpaşa Çaykur Rizespor'a konuk olacak

İstanbul

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde 7 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'a üstünlük kurarak galibiyet özlemine son vermek istiyor. Geride kalan süreçte bir galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, haftaya 6 puanla 19. sırada girdi.

Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan tek takım Çaykur Rizespor ise 1 puanla 20. ve son sırada yer aldı.

Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Kevin Varga ile sarı kart cezalısı Valentin Eysseric karşılaşmada forma giyemeyecek.

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