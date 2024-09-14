RAMS Başakşehir, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi yendi

Muğla
İlk yarı
17. dakikada misafir takımdan Deniz Türüç'ün ön direğe yaptığı ortada savunmadan seken topa Opoku kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa, yakın köşeden topu çıkartarak gole izin vermedi.
26. dakikada gelişen Bodrum FK atağında Ege Bilsel'in ceza sahasındaki sert vuruşunda top kaleciden döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
İkinci yarı
52. dakikada gelişen RAMS Başakşehir atağında, ceza sahası içinde Serdar Gürler'in şutunda kaleci Sousa ayak müdahalesiyle topu uzaklaştırdı.
90. dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Konuk takımın atağında Duarte, ceza sahasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
RAMS Başakşehir, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.