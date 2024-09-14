Dolar
33.91
Euro
37.57
Altın
2,579.47
ETH/USDT
2,412.60
BTC/USDT
60,004.00
BIST 100
9,685.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu
logo
Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi yendi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi.

Ali Ballı  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
RAMS Başakşehir, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi yendi

Muğla

İlk yarı 

17. dakikada misafir takımdan Deniz Türüç'ün ön direğe yaptığı ortada savunmadan seken topa Opoku kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa, yakın köşeden topu çıkartarak gole izin vermedi.

26. dakikada gelişen Bodrum FK atağında Ege Bilsel'in ceza sahasındaki sert vuruşunda top kaleciden döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarı 

52. dakikada gelişen RAMS Başakşehir atağında, ceza sahası içinde Serdar Gürler'in şutunda kaleci Sousa ayak müdahalesiyle topu uzaklaştırdı.

90. dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Konuk takımın atağında Duarte, ceza sahasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

RAMS Başakşehir, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Narin'i arama çalışmalarının "asılsız ihbarlar ve yanlış ifadelerle sekteye uğratıldığı" mahkeme kararında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı
"Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü"ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam ile gençliğin heyecanı buluştuğunda yeryüzünün güzelleşeceğine inanıyoruz
İnegöl'de belediye ekipleri, aracından çevreyi kirletenleri kameralardan tespit etti

Benzer haberler

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da ilk maçına çıktı

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da ilk maçına çıktı

RAMS Başakşehir, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi yendi

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u farklı geçti

Galatasaray'ın yeni transferi Sallai'nin hedefi Avrupa Ligi şampiyonluğu

Galatasaray'ın yeni transferi Sallai'nin hedefi Avrupa Ligi şampiyonluğu
TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Samsunspor'u yendi

TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Samsunspor'u yendi
Net Global Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yi yendi

Net Global Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yi yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet