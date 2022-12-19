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Fransız futbolcu Benzema, milli takım kariyerini noktaladı

Yıldız futbolcu Karim Benzema, Fransa Milli Takımı kariyerini noktaladığını açıkladı.

Esra Taşkın   | 19.12.2022
Fransız futbolcu Benzema, milli takım kariyerini noktaladı

Paris

Benzema, 35. yaş gününde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün olduğum yere gelmek için gerekli çabaları ve hataları yaptım ve bundan gururluyum. Hikayemi yazdım ve bizimki son buldu." ifadesine kullandı.

Cezayir asıllı forvet oyuncusu, 97 defa giydiği Fransa A Milli Takımı formasıyla 37 gol kaydetti.

Benzema, milli takımdaki tek şampiyonluğunu, 2020-21 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanarak elde etti.

İspanyol kulübü Real Madrid'de top koşturan Benzema, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 2022'de ilk kez kazanmıştı.

Benzema, Fransa'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınmış ancak sakatlığı nedeniyle turnuvada oynayamamıştı.

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