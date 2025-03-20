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Spor, Futbol

Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Mustafa Kurt  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı

Antalya

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Uğurlu'ya teşekkür ederek, plaket takdim etti. Sayın Uğurlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Sami Uğurlu yönetiminde Alanyaspor, 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 22 gol atıp kalesinde 16 gol gören Akdeniz temsilcisi, son 6 müsabakanın sadece birini kazanabildi, 5'inden yenilgiyle ayrıldı.

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