Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı

Antalya
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Uğurlu'ya teşekkür ederek, plaket takdim etti. Sayın Uğurlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Sami Uğurlu yönetiminde Alanyaspor, 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda 22 gol atıp kalesinde 16 gol gören Akdeniz temsilcisi, son 6 müsabakanın sadece birini kazanabildi, 5'inden yenilgiyle ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.