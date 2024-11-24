Beşiktaş evinde Göztepe'ye yenildi

İstanbul
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi ağırladı.
3. dakikada Beşiktaş öne geçti. Svensson'un sağdan ortaladığı topu Semih Kılıçsoy altıpasın önünde şık bir voleyle ağlara gönderdi: 1-0.
10. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Rashica'nın ara pasında kalesini terk eden Lis'in ceza sahası dışı sol çaprazında uzaklaştırmak istediği top takım arkadaşı Bokele'ye çarparak filelerle buluştu: 2-0.
12. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Helinton'un arka direkte kafayla vurduğu top üst direğe çarparak Bokele'nin önüne düştü, Göztepeli oyuncu kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.
32. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Taha Altıkardeş'in kafa vuruşunda, top uzak direğin dibinden ağlara gitti: 2-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere bitti.
İkinci yarı
76. dakikada Beşiktaş üçüncü gole yaklaştı. Rashica'nın sağdan ortasında Immobile'nin penaltı noktası üzerinden volesinde top üstten auta çıktı.
78. dakikada Semih Kılıçsoy'un sol kanatta yerden ortasında ceza sahasında Immobile şutunu çıkardı, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
82. dakikada Göztepe üçüncü golü buldu. Romulo'nun ara pasında topla buluşan Fofana, süratle ceza sahasına girdi. Fofana, Masuaku'dan sıyrıldıktan sonra altıpasın önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.
90+1. dakikada İzmir temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Romulo'nun pasında Tijanic'in ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-4.
Göztepe, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, şampiyonluk şansının zora girdiğini belirterek, "13 puanlık bir fark büyük fark. İstediğimiz yerde değiliz. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Benim sorumluluğum olan bir konu. Sporda bazen kazanırsınız bazen zor anlar yaşarsınız. Ben de sorumluluk alıyorum. Henüz şampiyonluğun dışında değiliz. Şampiyonluk zor ama ben hiçbir zaman pes etmem. Benim doğam bu. Devam edeceğiz asla bırakmayacağız." dedi.
Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Maça iyi başladık. İlk 10 dakika istediğimiz gibiydi. Golleri yedikten sonra oyunun içine giremedik. Fırsatlar bulduk ama geçişlerden savunmasız bir şekilde 2 gol yedik. Rakibimiz alanları iyi kullandı. Ayrıca duran topları iyi kullanamadık. Dönen toplar belirleyici olacak demiştim. Dönen topları alamadık ve kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.
Takımın çok izin yaptığı yönündeki eleştirilerle ilgili konuşan Van Bronckhorst, "9 senedir hocalık yapıyorum. Bu konuyla ilgili yorum duymamıştım. İzin konusu oyuncuları tazeleme konusudur. Bu da dinlenmeyle gelir. Diğer takımlarda yaptığımdan farklı bir şey değil. Yenildiğimiz zaman bunlar hatırlanır. Ben bu şekilde yönetiyorum. Çok fazla izin verme konusunda kararı veriyorum." ifadelerini kullandı.
Görev vermediği futbolcularla ilgili bir soruyu siyah-beyazlı teknik adam, "Kimi kullandığım ya da kullanmadığım konusunda konuşmak istemiyorum. Kararlarım bazen iyi bazen kötü oluyor. Değişiklikler bazen olumlu bazen negatif sonuçlanıyor. Bizim işimiz karar vermek. Kararları vermeden önce düşünüyoruz. Bu kararlar bazen takıma yardımcı oluyor bazen olmuyor." diye cevapladı.
Şampiyonluktan bahsetmek yerine sahada performans vermeyi önemsediğini söyleyen Van Bronckhorst, "İmza gününde 'çok fazla zafer kazandım' dedim. Zaferler kazanmaya geldiğimden bahsetmiştim. Şampiyon olmak için iyi başlamak gerekiyor. Oyuncu ve hoca olarak ne kadar zafer kazandığıma bakabilirsiniz. Her maç performans göstermeniz lazım ki zafer kazanabilirsiniz. Mart ve nisan aylarında oralarda olmak önemli. Ben konuşmayı çok sevmem. Sahada takımımla performans göstermek isterim. Konuşmakla şampiyon olmak arasındaki fark budur. 'Şampiyon olacağız' demedim. 'Şampiyon olmak için elimizden geleni zorlayacağız' dedim. Zaferleri sezon sonunda kazanırsınız." değerlendirmesinde bulundu.
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov
Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Takımımızın oynayışından mutluyum. Bizim adımıza önemli bir galibiyet oldu. Buraya kendi futbol tarzımızı ve ne kadar iyi olduğumuzu göstermeye geldik. İlk 10 dakikadaki oyun kötü diyemeyiz. Beşiktaş hatalarımızı iyi bir şekilde değerlendirdi bu sürede. Sonra oyunun kontrolünü elimize aldık ve gollerimize devam ettik. Ligin en genç takımıyız, bu yüzden bizim her maç kendimizi tekrar tekrar göstermemiz ve daha çok çalışıp gelişmemiz gerekiyor. Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı galibiyet aldığımız için ayrıca mutluyuz." ifadelerini kullandı.
İzmir ekibinin Avrupa hedefiyle ilgili konuşan Bulgar teknik adam, şunları kaydetti:
"Bu yüksek hedefi ben koydum ve oyuncularım da bunu takip ediyorlar. Oraya ulaşmak için her şeyi yapıyorlar. Bizim için önemli olan en iyi performansı her maç vermek ve iyi oynamak. Bunu yapmaya devam etmek gerekiyor. Hedeflerimi her zaman en yükseğe koyarım. Böylece takımı en yükseğe çekmeye çalışırım. Türkiye'de çok iyi takımlar var. 2 golle öne geçtiğimiz ve kaybettiğimiz maçlar var. İyi oynar ve kendi futbolumuzu sahaya yansıtırsak Avrupa hedefi uzak değil. İnişli çıkışlı olursak bu hedef uzaklaşır. Genç oyuncularda rehavet gerçekleşebiliyor. Bunu durdurmak için her şeyi yapacağız ve ciddi bir şekilde çalışmaya devam etmeye çalışacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.