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Spor, Futbol

Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov: Çok iyi kontratağa çıkan bir takıma karşı oynadık

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilen Karabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, kırmızı-beyazlı takımı tebrik etti.

Önder Felek   | 05.11.2020
Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov: Çok iyi kontratağa çıkan bir takıma karşı oynadık Fotoğraf: Serhat Zafer / AA

Sivas

Karabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin iyi bir oyun oynadığını söyledi.

Sivasspor'u kutlayan Gurbanov, "Çok önemli bir 3 puan kazandılar. Çok iyi defans yapan, çok iyi kontratağa çıkan bir takıma karşı oynadık. Futbolcularım çok çalıştılar." dedi.

Bu yenilgiyi unutup önlerindeki maçlara bakacaklarını ifade eden Gurbanov, diğer karşılaşmalara daha iyi hazırlanmaları gerektiğini belirtti.

Sivasspor'un Maccabi Tel-Aviv maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktığını dile getiren Gurbanov, "Oyun sistemleri aynıydı. İkinci yarı daha süratli oyuncuları tercih ettiler. Hem defansta hem de hücumda düzenli oynadılar." diye konuştu.

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