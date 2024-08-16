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Spor, Futbol

Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı

İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Can Öcal  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2028-29 sezonu sonuna kadar" geçerli sözleşme imzalandı. Açıklamada, Kenan'ın "10" numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Juventus'un 2022'nin temmuz ayında Bayern Münih'in altyapısından transfer ettiği Almanya doğumlu Kenan, kulübün 19 yaş altı takımıyla 37 maçta 15 gol kaydetti.

Profesyonel kariyerine 2022'nin aralık ayında başlayan Kenan, A takıma yükseldiği geçen sezon, 32 karşılaşmada forma giydi ve 4 gol attı.

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