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Spor, Futbol

İstanbulspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor'la karşılaşacak.

Hilmi Sever  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
İstanbulspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

İstanbul

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Son 7 maçını kazanamayan ve teknik direktör Hakan Yakın ile yollarını ayıran İstanbulspor, bu karşılaşmaya yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz yönetiminde çıkacak.

Bu sezon oynadığı 20 maçta yalnızca 2 galibiyeti bulunan İstanbulspor, 7 puanla ligde son sırada yer alıyor. Ligin 17. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinin ikinci yarısında sahadan çekildiği için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İstanbulspor'a 3 puan silme cezası vermişti.

Son 5 maçını kaybeden Kayserispor ise 20 lig maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Kayseri ekibi topladığı 29 puanla haftaya 8. sırada girdi.

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