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Spor, Futbol

İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ: Bir patlamaya ihtiyacımız vardı ve bunu yaşadık

İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş karşısında aldıkları 3-2'lik galibiyetin ardından "Bir patlamaya ihtiyacımız vardı ve bunu yaşadık." dedi.

Süha Gür   | 16.10.2021
İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ: Bir patlamaya ihtiyacımız vardı ve bunu yaşadık

Istanbul

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gümüşdağ, her iki takımı da performanslarından dolayı tebrik etti.

Futbolseverlere güzel bir maç seyrettirdiklerini vurgulayan Gümüşdağ, "Bir patlamaya ihtiyacımız vardı ve bunu yaşadık. Emre bu takımda kaptanlık yapmış biri. Takımı tanıyan biri. Oyuncularımızın kalitesi belli. Emre hocanın da takımın da performansından memnunum." diye konuştu.

Futbolda bazen işlerin ters gittiğini ancak bunun en kısa sürede düzeleceğine inandıklarını dile getiren Gümüşdağ, Beşiktaş'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Sporting Lizbon maçında başarı diledi.

Göksel Gümüşdağ, hakemin maçın çok altında bir performansa imza attığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakemin çok düşük seviyede performans gösterdiği bir maç oldu. Silik bir yönetim gösterdi. Galip geldiğimiz için böyle bir açıklama yapıyorum. Maçın genelinde maçın kalitesinin altındaydı hatta kötü performansıyla maçın önüne geçti. Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu ortak bir çalışma yaptı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanına güveniyoruz ama o yetmiyor. MHK sistemi yapısının tekrar değerlendirilmesi için bir mutabakatımız var. Bu hakemin bu maçta kaç puan alacağını bilmiyoruz. Performanslarının, gözlemciler tarafından verilen bu değerlendirmenin kamuoyuyla paylaşılması lazım, bu Premier Lig'de yapılıyor. İnanıyorum bundan sonra Başakşehir eski havasını bulur ve devam eder."


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