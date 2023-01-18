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Spor, Futbol

Hollandalı futbolcu Brahim Darri, yeniden Fatih Karagümrük'te

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Brahim Darri'yi kadrosuna kattı.

Bozhan Memiş   | 18.01.2023
Hollandalı futbolcu Brahim Darri, yeniden Fatih Karagümrük'te

İstanbul

Ara transfer döneminde daha önce Sofiane Feghouli, Adem Ljajic ve Andrea Bertolacci'yle sözleşme imzalayan Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Brahim Darri'yle de sezon sonuna kadar anlaşırken, oyuncunun lisans işlemlerini de tamamladı.

Dün lisansı çıkarılan 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu, 2019-2020 sezonunun tamamında ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında Fatih Karagümrük forması giymişti.

Kırmızı-siyahlı formayla 1. Lig, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 40 maça çıkan Darri, bu karşılaşmalarda 4 gol attı.

Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdıktan sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Samsunspor ve Denizlispor formalarını giyen Hollandalı futbolcu, sezon başında Katar'ın Al-Mesaimeer ekibine transfer olmuştu.

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