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Spor, Futbol

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, antrenmanda kaleye geçti

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının antrenmanında kaleye geçti.

Serkan Avci  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, antrenmanda kaleye geçti

Mersin

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Hayatspor'un Mersin'deki Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenmanda, Demirel'in yaptığı kurtarışları içeren video, kulübün sosyal medya hesabından "Takım istedi, hoca kırmadı" notuyla paylaşıldı.

Fenerbahçe'de uzun yıllar kaleci olarak forma giyen Volkan Demirel'in eski günlerini andıran performansı, sosyal medya kullanıcılarının beğenisi topladı.

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