Dolar
18.57
Euro
18.06
Altın
1,643.89
ETH/USDT
1,279.00
BTC/USDT
19,086.00
BIST 100
3,626.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk yenilgisini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilen Atakaş Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 3. maçında ilk mağlubiyetini aldı.

Salim Taş   | 16.10.2022
Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk yenilgisini aldı

Hatay

Teknik direktör Volkan Demirel, teknik direktör Serkan Özbalta'nın görevi bırakmasının ardından Hatay ekibinin başında çıktığı 8. hafta karşılaşmasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1, 9. hafta maçında da sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi.

Bordo-beyazlı ekip, ligin 10. haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olurken, Volkan Demirel'de ilk yenilgisini geçen sezon teknik direktörlük görevini yaptığı eski takımına karşı yaşamış oldu.

Hatayspor, teknik direktör Demirel yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde edip, hanesine 6 puan yazdırdı.

Bordo-beyazlı ekip bu maçlarda rakip ağları 3 kez havalandırırken kalesinde de 4 gol gördü.

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgi alan Hatayspor'un 7 puanı bulunuyor.

Hatay temsilcisi Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kadıköy'deki 24 katlı binanın 3. katında yeniden yangın çıktı
Kuraklık ve soğuğa dayanıklı tritikale geliştirilecek
Başbağlar Katliamı'nın 21 sanığı yarın hakim karşısına çıkacak
Türkiye ve dünya gündemi
Adana'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek

Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk yenilgisini aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Konyaspor sahasında Gaziantep FK'ye 1-0 yenildi

Konyaspor sahasında Gaziantep FK'ye 1-0 yenildi
Galatasaray deplasmanda yenildi

Galatasaray deplasmanda yenildi
Adana Demirspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yendi

Adana Demirspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet