Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrıldığı iddiasını yalanladı

Mersin
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medyada yer alan teknik direktörümüz Murat Şahin ile yollarımızın ayrıldığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizin tek gündemi ligin geri kalanında oynayacağımız maçlardır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, taraftarların iddiaya itibar etmemesi istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.