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Spor, Futbol

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrıldığı iddiasını yalanladı

Hatayspor Kulübü, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Serkan Avci  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrıldığı iddiasını yalanladı

Mersin

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medyada yer alan teknik direktörümüz Murat Şahin ile yollarımızın ayrıldığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizin tek gündemi ligin geri kalanında oynayacağımız maçlardır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, taraftarların iddiaya itibar etmemesi istendi.

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