Hatayspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Mersin
GAİN Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ligde oynadığı 4 maçta 1 puan alan Hatayspor, geçen hafta anlaşma sağladığı teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıkacağı ilk maçta galibiyetle tanışmak istiyor.
Hatayspor kafilesi, bugün Alanya'ya hareket ederek burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.