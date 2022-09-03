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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir yenilmezliğini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 4. maçında da yenilmezliğini sürdürdü.

Hilmi Sever   | 03.09.2022
Medipol Başakşehir yenilmezliğini sürdürdü Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman - AA

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

19. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanattan Lima'nın kullandığı kornerde altı pas önünde yükselen Biglia topa kafayı vururken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

23. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Münir'in yerden şutunda top kaleci Runarsson'dan döndü. Altı pas önünde boşta kalan topu önünde bulan Serdar Gürler, boş kaleye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

53. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Münir'den aldığı pasla rakip ceza sahasına hareketlenen Berkay'ın ceza yayı önünden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

74. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza sahasında Münir'den topu kapan Balkovec'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla uzak direğin yanından auta çıktı.

76. dakikada Leroy Fer'den topu kapan Medipol Başakşehir'in yeni transferi Keny, Alanyaspor ceza sahasına girdi. Keny'nin sağ çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.

85. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Traore'nin ara pasıyla kaleci Runarsson ile karşı karşıya kalan Keny, süratiyle kaleciyi geçip sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip 2-0 kazandı.

Medipol Başakşehir yenilmezliğini sürdürdü

Oynadığı 4 maçta 3. galibiyetini elde eden Medipol Başakşehir, puanını 10'a yükseltti. Üst üste ikinci yenilgisini alan Alanya ekibi ise 5 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip, 8 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grub ilk maçında deplasmanda İskoç ekibi Hearts ile karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında da deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Corendon Alanyaspor ise sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Traore ve Keny ilk maçlarına çıktı

Medipol Başakşehir'in yeni transferleri Betrand Traore ve Philippe Keny, turuncu-lacivertli formayla ilk maçlarına Corendon Alanyaspor karşısında çıktı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, mücadelenin 75. dakikasında Okaka'nın yerine Traore'yi, Serdar Gürler'in yerine de Keny'yi oyuna sürdü.

Keny, İstanbul ekibiyle çıktığı ilk maçta ilk gol sevincini yaşadı. Keny'nin golünde, pası veren isim ise bir diğer yeni transfer Traore oldu.

Medipol Başakşehir 4. maçında da gol yemedi

Turuncu-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 4. maçta da kalesini gole kapattı.

Ligin ilk maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada Arabam.com Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Üçüncü haftada Yukatel Kayserispor'u 2-0'la geçen İstanbul ekibi, Corendon Alanyaspor'u da 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Turuncu-lacivertli ekip, ligin 4. haftasını bay geçmişti.

Dört maçta kalesini gole kapatan Medipol Başakşehir, rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı.

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