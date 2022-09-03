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Spor, Futbol

Sivas'ta golsüz beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması 0-0 sona erdi.

Halife Yalçınkaya   | 03.09.2022
Sivas'ta golsüz beraberlik Fotoğraf: Serhat Zafer / AA

Sivas

10. dakikada Leke James'in pasıyla ceza sahası içine giren Njie, kaleci Vivano ile karşı karşıya kaldı. Njie'nin zayıf vuruşunda top auta çıktı.

14. dakikada Borini'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Colley'in vuruşu sonrası meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.

21. dakikada Goutas'ın uzun pasında topla buluşan Njie'nin vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Diagne'nin pasında kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kalan Borini'nin vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

62. dakikada Saba'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Njie'nin sert vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

69. dakikada Colley'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede topu kontrol etti.

76. dakikada sağ kanattan Saba'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında yaşanan karambolde hakem Yasin Kol, Borini'nin topu elle kestiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. Ancak hakem Kol, VAR hakeminin uyarısı üzerine pozisyonu tekrar izleyerek penaltı kararını iptal etti.

90+1. dakikada Shukurov'un ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meyin yuvarlağı güçlükle çeldi. Direğe çarpan topu defans uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Keita'nın vuruşu sonrası top defansa çarparak kornere gitti.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

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