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Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid ligde 4'te 4 yaptı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 2-1 mağlup etti.

Şenhan Bolelli   | 03.09.2022
Real Madrid ligde 4'te 4 yaptı

Madrid

Ligin zirvesindeki iki takımın mücadelesinde ev sahibi Real Madrid, 8. dakikada Vinicius Junior'un golüyle öne geçti.

Real Betis, 16. dakikada Sergio Canales ile beraberliği sağlarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı daha atak oynayan eflatun-beyazlılar, 64. dakikada Rodrygo Goes'in kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ligde 4'te 4 yapan tek takım olan Real Madrid, 12 puanla liderliğe yükselirken, Real Betis 9 puanla ikinci sırada kaldı.

Diğer yandan, bu sezon Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk maçını oynayan Real Madrid'te futbolcular, geçen sezon kazandıkları Şampiyonlar Ligi ile UEFA Süper Kupa kupalarıyla müsabaka öncesi sahaya çıktı.



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