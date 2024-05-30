Dolar
32.30
Euro
35.03
Altın
2,336.29
ETH/USDT
3,727.70
BTC/USDT
67,647.00
BIST 100
10,510.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

Futbolda 2023-2024 sezonu şampiyonu 1 Haziran Cumartesi günü belli olacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı 14 kez müzesine götüren Real Madrid, bu alanda açık ara rakiplerinin önünde yer alıyor.

Fatih Erel  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

İstanbul

Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki 2023-2024 sezonu şampiyonluk mücadelesi, Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli futbol organizasyonunun tarihine bakıldığında İspanya temsilcisi Real Madrid; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere 14 kez mutlu sona ulaşarak en başarılı takım oldu. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

panya ekipleri 19 kez kazandı

23 farklı takım kupaya uzandı

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 23 ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Kupayı Real Madrid 14, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.


5

Ajax

6

4

Inter

5

3

Manchester United

5

3

Juventus

9

2

Benfica

7

2

Chelsea32

Nottingham Forest

2

2

Porto

2

2

Manchester City21

Celtic

2

1

Hamburg

2

1

Steaua Bükreş

2

1

Marsilya

2

1

Borussia Dortmund

21

Feyenoord

1

1

Aston Villa

1

1

PSV

1

1

Kızılyıldız

1

1

Atletico Madrid

3

0

Valencia

2

0

Reims

2

0

Fiorentina

1

0

Eintracht Frankfurt

1

0

Partizan

1

0

Panathinaikos

1

0

Leeds United

1

0

Saint-Etienne

1

0

Borussia Mönchengladbach

1

0

Club Brugge

1

0

Malmö

1

0

Roma

1

0

Sampdoria

1

0

Bayer Leverkusen

1

0

Monaco

1

0

Arsenal

1

0

Tottenham

1

0

Paris Saint-Germain

1

0


- İspanya ekipleri 19 kez kazandı

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.

İspanya ekiplerinin 19 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.


ÜLKE

ŞAMPİYON

FİNAL

İspanya

19

30

İngiltere

15

26

İtalya

12

29

Almanya

8

18

Hollanda

6

8

Portekiz

4

9

Fransa

1

7

Romanya

1

2

İskoçya

1

2

Yugoslavya

1

2

Belçika

0

1

Yunanistan

0

1

İsveç

0

1


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu bölgesinde sağanak uyarısı
Burdur, Isparta ve Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı
FETÖ üyesi kadınlardan "sarılarak" para verme taktiği
Sibergöz-42 operasyonlarında 1 milyar dolar haksız kazanç elde eden 127 kişi yakalandı
Kartal'da yangın çıkan binadaki 1 kişi öldü, 3 kişi dumandan etkilendi

Benzer haberler

Fenerbahçe'nin en "hırçın" isimleri İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel

Fenerbahçe'nin en "hırçın" isimleri İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı konuk edecek

Spor dünyası, İsrail'in devlet terörüne maruz kalan Filistinliler'i hiç unutmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Türk futbolunu AA'ya değerlendirdi

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Türk futbolunu AA'ya değerlendirdi
Trabzonspor'dan pilot takımı 1461 Trabzon FK'ye taraftar desteği

Trabzonspor'dan pilot takımı 1461 Trabzon FK'ye taraftar desteği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet