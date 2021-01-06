Gençlerbirliği 3 puanı 3 golle aldı

Ankara
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı.
6. dakikada Traore'nin ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta yerden giden top az farkla yandan dışarı çıktı.
17. dakikada Candeias'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topa Piris da Motta ceza yayında gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
25. dakikada konuk ekip, Boupendza'nın şık golüyle öne geçti. Ceza yayının gerisinde Boupendza'nın önünde seken topa sol ayağının üzeriyle yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1.
34. dakikada Candeias'ın kullandığı serbest vuruşta, Sio topu filelere gönderdi. VAR incelemesinin ardından Sio'nun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.
43. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Hakem Yasin Kol, Atakaş Hatayspor kalecisi Munir'e, ceza sahasında Arda Kızıldağ'a yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gösterdi ve penaltı kararı verdi.
45+3. dakikada Piris da Motta'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ve kaleci farklı köşelere gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
48. dakikada Sio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta, kaleci topu kornere çeldi.
49. dakikada Sefa Yılmaz'ın pasında topla buluşan Sio'nun ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Akın Alkan gole izin vermedi.
52. dakikada hakem Yasin Kol, Katranis'in ceza sahasında Piris da Motta'ya yaptığı müdahale sonrası Gençlerbirliği lehine penaltı kararı verdi.
54. dakikada beyaz noktaya gelen Piris da Motta, penaltı vuruşunda yine hata yapmadı ve topu bir kez daha filelere gönderdi: 2-1.
67. dakikada Candeias'ın ortasında, Sefa Yılmaz'ın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
73. dakikada Hatayspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte boşta kalan Soner Örnek'in kafa vuruşu sonrası kaleci Nordfeldt topu kornere gönderdi.
80. dakikada Candeias'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Johansson'un şutunda, Akın Alkan golü önledi.
84. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Sefa Yılmaz'ın ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topu Sio ağlarla buluşturdu: 3-1.
Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.