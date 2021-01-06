Euro
8.96
Dolar
7.28
BIST 100
1,505.42
Altın
1,923.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısında konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Gençlerbirliği 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.

Halil İbrahim Avşar   | 06.01.2021
Gençlerbirliği 3 puanı 3 golle aldı Fotoğraf: Metin Aktaş / AA

Ankara

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

6. dakikada Traore'nin ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta yerden giden top az farkla yandan dışarı çıktı.

17. dakikada Candeias'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topa Piris da Motta ceza yayında gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

25. dakikada konuk ekip, Boupendza'nın şık golüyle öne geçti. Ceza yayının gerisinde Boupendza'nın önünde seken topa sol ayağının üzeriyle yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1.

34. dakikada Candeias'ın kullandığı serbest vuruşta, Sio topu filelere gönderdi. VAR incelemesinin ardından Sio'nun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.

43. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Hakem Yasin Kol, Atakaş Hatayspor kalecisi Munir'e, ceza sahasında Arda Kızıldağ'a yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gösterdi ve penaltı kararı verdi.

45+3. dakikada Piris da Motta'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ve kaleci farklı köşelere gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Sio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta, kaleci topu kornere çeldi.

49. dakikada Sefa Yılmaz'ın pasında topla buluşan Sio'nun ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Akın Alkan gole izin vermedi.

52. dakikada hakem Yasin Kol, Katranis'in ceza sahasında Piris da Motta'ya yaptığı müdahale sonrası Gençlerbirliği lehine penaltı kararı verdi. 

54. dakikada beyaz noktaya gelen Piris da Motta, penaltı vuruşunda yine hata yapmadı ve topu bir kez daha filelere gönderdi: 2-1.

67. dakikada Candeias'ın ortasında, Sefa Yılmaz'ın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada Hatayspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte boşta kalan Soner Örnek'in kafa vuruşu sonrası kaleci Nordfeldt topu kornere gönderdi.

80. dakikada Candeias'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Johansson'un şutunda, Akın Alkan golü önledi.

84. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Sefa Yılmaz'ın ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topu Sio ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 365 bin 740'a çıktı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Kovid-19'a karşı en iyi aşının virüsün kendisi olduğunu savundu
AB üyesi 13 ülkeden 'yakın bölgelere de aşı sağlansın' mektubu
İsrail'de son 24 saatte 8 bin 164 Kovid-19 vakası tespit edildi
AB ilaç ajansı Moderna'nın Kovid-19 aşısının kullanımına onay verilmesini tavsiye etti

Benzer haberler

Gençlerbirliği 3 puanı 3 golle aldı

Gençlerbirliği 3 puanı 3 golle aldı

Trabzonspor çıkışını sürdürdü

Kayserispor 11 hafta sonra gelen galibiyetle moral buldu

Gaziantep FK'de Sivasspor maçı öncesi 6 eksik

Gaziantep FK'de Sivasspor maçı öncesi 6 eksik
Hes Kablo Kayserispor Denizli deplasmanından 3 puanla dönüyor

Hes Kablo Kayserispor Denizli deplasmanından 3 puanla dönüyor
Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçı Kocaeli'de oynanacak

Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçı Kocaeli'de oynanacak