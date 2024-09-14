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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Bozhan Memiş  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, topladığı 10 puan ve maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor.

Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezası devam ediyor. TÜMOSAN Konyaspor ile ligin ilk haftasında oynanan müsabakanın ardından 7 maç ceza alan Uğurlu, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.

Osayi-Samuel'in sakatlığı sürüyor

Fenerbahçe'de bileğinde sakatlık bulunan Bright Osayi-Samuel henüz iyileşmedi.

Nijeryalı futbolcunun Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

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